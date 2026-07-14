El día de hoy, 13 de julio de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará completamente despejado durante todo el día, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera y eleven las temperaturas.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados por la tarde y bajando a 28 grados hacia la noche. Esta variación en la temperatura sugiere que, aunque el día será caluroso, las temperaturas más frescas de la noche ofrecerán un alivio bienvenido.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la humedad se mantenga en niveles relativamente bajos, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a un 27% durante la tarde, antes de llegar a un 46% por la noche. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa durante el día, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el horizonte. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El viento también será un factor a considerar. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 19 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para salir y disfrutar de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.