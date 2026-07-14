El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el atardecer. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C en la tarde, lo que sugiere un día caluroso y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 94% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 28% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25°C hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:45. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes que aprovechen al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.