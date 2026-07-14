El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

Castilleja de la Cuesta se prepara para un día soleado y cálido este 13 de julio de 2026. Las condiciones meteorológicas indican un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable a lo largo de la jornada. La ausencia de nubes no solo contribuirá a un paisaje radiante, sino que también favorecerá el aumento de las temperaturas.

A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 28 grados , proporcionando un inicio de día cálido. A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 26 grados en la tarde y bajando a 25 grados por la noche. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será caluroso, las temperaturas se mantendrán dentro de un nivel cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se sitúe en un 41% por la mañana, aumentando gradualmente hasta un 49% en la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa moderada proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 18 km/h. Esta brisa será un alivio en medio del calor, proporcionando un toque refrescante que hará más llevadero el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede ser suficiente para mover algunas hojas y ramas, así que se recomienda asegurar cualquier objeto ligero que pueda ser arrastrado.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la zona.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.