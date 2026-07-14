El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 19 grados a las 04:00, pero comenzará a recuperarse rápidamente.

A partir de las 08:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 17 grados, y a medida que el sol se eleve en el horizonte, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 28 grados entre las 14:00 y las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 70% a medianoche, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 54% a las 15:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento, que soplará mayormente del suroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, aumentando a 16 km/h a las 12:00 y alcanzando picos de 37 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Esta brisa será refrescante, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos sociales. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado.

El ocaso se producirá a las 21:49, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día perfecto para salir, pasear y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.