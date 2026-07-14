El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

Hoy, 13 de julio de 2026, Cartaya se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de sus planes sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 26 grados durante la jornada, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados en la tarde y bajando a 23 grados por la noche. Este descenso gradual en la temperatura permitirá que las noches sean frescas y cómodas, perfectas para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el pueblo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Hoy, se anticipa que la humedad se sitúe en torno al 60% por la mañana, aumentando a un 63% por la tarde y alcanzando un 67% durante la noche. Aunque la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, la brisa suave que se espera ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en su punto máximo. Esta brisa no solo proporcionará alivio del calor, sino que también será ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el ciclismo. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor agradable en el ambiente.

Los amaneceres y atardeceres en Cartaya son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 07:18, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se despierten temprano, y se pondrá a las 21:50, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la puesta de sol en la playa o en uno de los muchos miradores de la zona.

En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.