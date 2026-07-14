El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados hacia las 06:00 horas, antes de comenzar un ascenso notable.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 30 grados para el mediodía, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 33 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 50% y el 98% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de altas temperaturas y viento puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el pronóstico del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:12 horas y el ocaso será a las 21:44 horas, brindando a los habitantes de Carmona un extenso periodo de luz solar para disfrutar de sus actividades diarias. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.