El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día. La jornada se presenta ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente desde el amanecer hasta el ocaso.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a elevarse, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. Se espera que la humedad relativa se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 39% y aumentando ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de sol y brisa suave hará que el tiempo sea agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Esta brisa proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo un factor que contribuirá a la comodidad del ambiente.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que podría ser un alivio para aquellos que buscan disfrutar de un día en el campo o en parques locales.

El orto se producirá a las 07:11, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:44, lo que permitirá que los atardeceres sean prolongados y espectaculares, ideales para disfrutar en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día propicio para salir, explorar y disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.