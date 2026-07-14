El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 24 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 19 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 30 grados a las 13:00 y llegando a un pico de 32 grados a las 15:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, con un leve descenso a 31 grados hacia las 19:00 y 30 grados a las 20:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 54% a la medianoche y aumentando hasta un 98% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 40% a las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 37 km/h en la tarde. Esta brisa será más notable durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor intenso. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima velocidad a las 15:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:14 y se pondrá a las 21:45, brindando largas horas de luz natural para disfrutar del verano. En resumen, se anticipa un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar de la temporada estival en Camas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.