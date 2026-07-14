El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La temperatura alcanzará un máximo de 29 grados durante las horas más cálidas del día, proporcionando un calor moderado que será ideal para disfrutar de actividades veraniegas.
A medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 27 grados por la tarde y bajando a 25 grados en la noche. Este descenso gradual permitirá que las temperaturas sean más frescas y agradables al caer la tarde, lo que podría invitar a salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando ligeramente a un 49% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort general durante el día.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 18 km/h. Este viento suave no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un alivio en las horas más calurosas, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera. Las ráfagas de viento podrían ser un poco más intensas en ciertos momentos, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta.
El orto se producirá a las 07:13, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:45, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Esta combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hace de hoy un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades recreativas o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas.
En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.
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