El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

Hoy, 14 de julio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera efectiva. A lo largo del día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 34 grados en las horas más cálidas, mientras que por la mañana se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 25 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, por la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 39% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:39. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea perfecta para salir y disfrutar de la vida nocturna de Cabra.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha al máximo este día soleado y planifica actividades que te permitan disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.