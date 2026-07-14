El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

Hoy, 13 de julio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera agradable. La temperatura alcanzará un máximo de 30 grados durante el día, lo que sugiere que será un día cálido, perfecto para paseos y actividades recreativas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 28 grados por la tarde y 27 grados por la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 26% por la mañana y podría llegar hasta un 34% al caer la noche. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el ambiente seguirá siendo mayormente confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el horizonte. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 11 km/h por la mañana, lo que proporcionará una brisa refrescante. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando solo 1 km/h desde el sur por la noche. Esta ligera brisa será un alivio en las horas más cálidas del día.

Los momentos de mayor luz solar se producirán entre el orto, que tendrá lugar a las 07:06, y el ocaso, que se espera a las 21:39. Esto significa que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de largas horas de luz natural, ideales para actividades al aire libre, reuniones familiares o simplemente para relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.