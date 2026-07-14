El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 14 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00, pero comenzarán a recuperarse rápidamente, alcanzando los 30 grados hacia la 13:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 15:00.
La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 36% hacia las 13:00, lo que hará que el calor sea más llevadero. Por la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 39% a las 20:00, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán hacia las 15:00, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, con velocidades de 15 km/h hacia las 23:00.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que garantiza un día seco y soleado ideal para actividades al aire libre.
El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso será a las 21:43, brindando largas horas de luz solar. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior. En resumen, hoy será un día espléndido en Las Cabezas de San Juan, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.
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