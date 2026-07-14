El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

Hoy, 13 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 27 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a unos 25 grados por la tarde y bajando a 23 grados por la noche. Este descenso gradual en la temperatura será bienvenido, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la noche en la localidad.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se anticipa que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando a un 68% hacia la noche. Esto puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante el día, pero la brisa que se espera ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 13 y 20 km/h. Esta brisa será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un toque refrescante que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

Los momentos de orto y ocaso también son dignos de mención. El sol saldrá a las 07:14, brindando un hermoso amanecer que los madrugadores podrán disfrutar. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que culminará el día con colores vibrantes en el cielo.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.