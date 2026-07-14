El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este incremento en el calor se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 48% y bajará hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno será moderada, lo que puede hacer que la jornada sea más llevadera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 27 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una visita a la terraza de un café o una jornada de deportes.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso será a las 21:41, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy será un día perfecto para aprovechar al máximo el verano en Córdoba. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.