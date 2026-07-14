El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente sobre la ciudad. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 32 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente a un 29% hacia la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad, lo que permitirá disfrutar del calor sin que resulte agobiante.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día, y será un buen acompañante para quienes decidan disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, alcanzando los 30 grados hacia el atardecer. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que continuarán bajando, lo que permitirá disfrutar de una velada fresca y agradable.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:42, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día perfecto para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre, ya sea en parques, plazas o en la naturaleza circundante. En resumen, el tiempo de hoy en Córdoba se perfila como ideal para disfrutar de actividades diurnas, con un ambiente cálido y seco que invita a salir y disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.