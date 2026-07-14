El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 31% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, lo que puede hacer que la jornada sea más agradable para quienes planeen salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en momentos de calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos o actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 25 grados a las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con un ambiente soleado, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen el día, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.