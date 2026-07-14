El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 26 grados por la tarde y llegando a los 24 grados al caer la noche. Este descenso será gradual y proporcionará un alivio del calor, especialmente para aquellos que planean disfrutar de actividades nocturnas. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 40% por la mañana y alcanzando un 50% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 18 km/h, aumentando a 29 km/h en ráfagas. Este viento será un aliado para mitigar el calor, ofreciendo una brisa refrescante que hará más placentera la experiencia al aire libre. Por la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 16 km/h, lo que también contribuirá a mantener un ambiente agradable.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones durante el día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:46, momento ideal para relajarse y contemplar el paisaje.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una jornada perfecta para salir, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. Recuerden hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, ya que las altas temperaturas pueden afectar el bienestar. ¡Aprovechen al máximo este espléndido día!

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.