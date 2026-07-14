El día de hoy, 14 de julio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 35 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Úbeda tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más fuerte.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h, lo que proporcionará un alivio ligero en las horas más calurosas. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes que puedan causar incomodidad. La dirección del viento será constante, lo que contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la ciudad y sus alrededores.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 19 grados a la hora del ocaso, que será a las 21:36. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con sol radiante, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.