El día de hoy, 13 de julio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de la ciudad podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 27 grados en las horas de la noche. Este rango térmico sugiere que será un día caluroso, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente en las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 26% por la noche. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más tolerable, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de calor y baja humedad puede provocar una rápida deshidratación, por lo que se aconseja tomar precauciones.

En cuanto al viento, se registrarán vientos provenientes del oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Estas ráfagas de viento serán más notorias durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, la intensidad del viento no será suficiente para alterar significativamente las condiciones climáticas del día.

La salida del sol se producirá a las 07:01, brindando un inicio luminoso y cálido para el día, mientras que el ocaso se espera para las 21:37, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el casco histórico de Úbeda, donde la arquitectura renacentista se combina con el esplendor del día.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará más placentera la experiencia al aire libre. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.