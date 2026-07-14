El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 24 grados a las 04:00 horas, pero se espera un aumento significativo a medida que avance el día.

A partir de las 12:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 36 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más alta. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 29% y aumentando gradualmente hasta un 72% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían generar un ligero movimiento en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:38 horas. La noche se presentará cálida, pero con un ambiente más fresco en comparación con las horas del día.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá algo de alivio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.