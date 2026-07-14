El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 32 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 27% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para los habitantes y visitantes de Bailén.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h durante las horas más cálidas. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura, aunque no será suficiente para mitigar completamente la sensación térmica.

A medida que avance el día, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 30 grados por la tarde y bajando a 28 grados hacia la noche. Esto permitirá que la velada sea más agradable, ideal para disfrutar de actividades nocturnas bajo un cielo despejado. La puesta de sol está programada para las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los residentes.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 32 grados , sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.