El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 58% a las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 24% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h durante las primeras horas, aumentando a 29 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las probabilidades de tormenta también son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones climáticas que afecten las actividades programadas.

La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados sugiere que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un día perfecto para salir a pasear, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques y plazas de la ciudad. Es recomendable que quienes planeen actividades al exterior se mantengan hidratados y utilicen protección solar, dado el alto índice de radiación solar que se espera durante las horas pico del día. En resumen, hoy será un día espléndido en Baeza, ideal para disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.