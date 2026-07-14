El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille con fuerza y eleve las temperaturas a niveles agradables.

A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados , especialmente durante las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 26% hacia la noche. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, aunque es importante tener en cuenta que la combinación de calor y baja humedad puede provocar una sensación de sequedad en la piel y las vías respiratorias.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h durante la mañana, aumentando a 21 km/h en la tarde. Esta brisa moderada no solo ayudará a mitigar el calor, sino que también aportará frescura a la atmósfera, haciendo que la jornada sea más placentera. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste a 8 km/h, lo que podría traer consigo un ligero alivio del calor.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

Los amaneceres y atardeceres en Baeza serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:01 y poniéndose a las 21:37. Este amplio rango de luz solar permitirá disfrutar de largas horas de claridad, perfectas para aprovechar al máximo el día.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que la jornada sea memorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.