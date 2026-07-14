El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 26 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 04:00 y subiendo a 24 grados a las 09:00. Este ascenso continuará, y para el mediodía, la temperatura alcanzará los 30 grados, lo que sugiere que será un día cálido. La máxima se registrará en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 34 grados, lo que podría hacer que las horas centrales del día sean especialmente calurosas. Se recomienda a los habitantes y visitantes de Baena que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más intensas de sol.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 70% en la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a descender, lo que proporcionará un alivio al caer la temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también contribuirá a mantener el ambiente fresco durante las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol se producirá a las 21:39, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable en Baena.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.