El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles agradables. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente durante las horas centrales.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, con valores que rondarán los 28 grados por la tarde y 27 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que permitirá disfrutar de una velada más fresca y placentera. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 31% al caer la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 14 km/h durante la mañana, lo que ayudará a mitigar un poco el calor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando solo 9 km/h por la tarde y 7 km/h hacia la noche. Esta brisa suave será un alivio para los baenenses que decidan salir a disfrutar de la tarde.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por condiciones climáticas adversas. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por la ciudad.

Los amaneceres y atardeceres en Baena serán igualmente espectaculares, con el sol saliendo a las 07:06 y poniéndose a las 21:39. Este amplio rango de luz solar permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de largas horas de luz, perfectas para aprovechar al máximo el día.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera que hará que el calor sea más llevadero. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.