El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día. La jornada se presenta ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente desde el amanecer hasta el ocaso.

La temperatura comenzará a descender gradualmente a medida que avance la tarde, alcanzando los 28 grados a media tarde y bajando a 25 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que se espera que se sitúe en un 41% a primera hora de la tarde, aumentando a un 52% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en el horizonte. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques locales.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más intensas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:11, brindando a los habitantes de Arahal la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:43, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, se anticipa que los residentes aprovecharán al máximo el día, disfrutando de la calidez del verano andaluz en un entorno natural y acogedor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.