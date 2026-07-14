El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 25 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 75% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se incrementen las temperaturas. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede aumentar la sensación de calor en condiciones de alta humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso a las 21:39, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Con un tiempo tan favorable, Andújar se convierte en un destino ideal para disfrutar del verano, ya sea en la naturaleza o en la ciudad. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.