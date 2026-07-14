El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en AndÃºjar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas, descendiendo a 30 grados por la tarde y finalmente a 28 grados al caer la noche. Este calor será característico de un día típico de verano en la región, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% por la mañana y aumentando ligeramente a un 23% por la tarde, y alcanzando un 26% al caer la noche. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.
En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 17 km/h durante la mañana, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando solo 10 km/h por la tarde y 2 km/h al caer la noche. Esta disminución en la brisa puede hacer que las temperaturas se sientan más elevadas, por lo que es importante estar preparado para el calor persistente.
No se prevén precipitaciones para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Los habitantes de Andújar pueden disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques, sin temor a que la lluvia interrumpa sus planes.
El orto se producirá a las 07:04, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:39, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, Andújar se presenta como un lugar ideal para disfrutar del verano, siempre recordando la importancia de cuidarse del sol y mantenerse fresco durante todo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.
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