El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.

La temperatura máxima esperada para el día alcanzará los 26 grados , lo que sugiere que será un día cálido, ideal para paseos y actividades recreativas. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 22 grados en horas de la tarde y noche. Este descenso será más notable hacia el final del día, cuando las temperaturas se estabilicen en torno a los 22 grados, ofreciendo un tiempo fresco para disfrutar de la velada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad aumente a lo largo del día, comenzando en un 46% por la mañana y alcanzando hasta un 70% en la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas más cálidas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas del día, contribuyendo a una sensación de frescura. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre que requieran estabilidad, como picnics o deportes.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar del aire libre. Los residentes y visitantes de Almonte pueden planificar sus actividades con confianza, sabiendo que el tiempo será favorable.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.