El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a subir nuevamente.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 00:00, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 61% durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 27 grados entre las 1 y las 3 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones en Aljaraque, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los amantes de la naturaleza y los deportes podrán disfrutar de un día perfecto para salir a caminar, hacer ejercicio o simplemente relajarse en los parques y espacios abiertos de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:49. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, lo que invita a salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.