El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

El día de hoy, 13 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La ausencia de lluvia, con un pronóstico de 0 mm, asegura que los planes de los habitantes y visitantes no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 23 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas es característico de la temporada estival en la región, proporcionando un tiempo cálido pero no excesivamente caluroso, lo que resulta muy cómodo para disfrutar de actividades al exterior. Es recomendable que quienes salgan a pasear o realizar deportes al aire libre se mantengan hidratados y utilicen protección solar, dado que la radiación UV puede ser intensa en esta época del año.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que los niveles de humedad se sitúen entre el 64% y el 72% a lo largo del día, lo que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, la brisa que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 18 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

El viento, además de ser una agradable compañía, tendrá ráfagas que pueden llegar hasta los 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas menos protegidas. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará, soplando desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 15 km/h. Este cambio puede influir en la sensación térmica, pero en general, se espera que el día mantenga un ambiente agradable.

El amanecer se producirá a las 07:17, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada, mientras que el ocaso se dará a las 21:49, ofreciendo una larga tarde para disfrutar de la luz del día. En resumen, Aljaraque se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar cada momento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.