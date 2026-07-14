El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio

El día de hoy, 14 de julio de 2026, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 09:00 horas y llegando a los 26 grados hacia el mediodía.

La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 34 grados , alcanzando su punto máximo a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 50% por la mañana, irá disminuyendo a medida que la temperatura aumente, situándose en un 34% hacia las 13:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 44% a las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 9 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 37 km/h entre las 15:00 y las 18:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:13 horas y el ocaso será a las 21:45 horas, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, La Algaba experimentará un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del verano, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.