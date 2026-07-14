El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

La jornada del 13 de julio de 2026 en La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, sin nubes que interrumpan la luz del sol, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 30 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 28 grados por la tarde y bajando a 26 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas más frescas de la tarde y la noche ofrecerán un alivio del calor del día. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 36% por la mañana y alcanzando un 46% al caer la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 20 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a medida que avance la tarde, con ráfagas que alcanzarán los 15 km/h desde el oeste. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para mitigar completamente la sensación de calor.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la zona.

El orto se producirá a las 07:13, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:46, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el 13 de julio de 2026 será un día ideal para disfrutar del aire libre en La Algaba, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.