El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en AlcalÃ¡ la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00.
A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 61%, lo que puede generar una sensación térmica algo más intensa durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 15:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes que rodean Alcalá la Real.
El ocaso se producirá a las 21:37, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Alcalá la Real, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará un toque de frescura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.
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