El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de julio

Hoy, 13 de julio de 2026, Alcalá la Real se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en el horizonte. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 28 grados durante la jornada, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 26 grados por la tarde y bajando a 24 grados por la noche. Este descenso gradual permitirá que las temperaturas sean más frescas y agradables al caer la tarde, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente a un 36% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un tiempo cálido sin la incomodidad que a veces acompaña a la alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 12 km/h durante la mañana, aumentando a 21 km/h en las horas centrales del día. Este viento moderado proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Por la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá que la brisa refrescante continúe durante la tarde y la noche.

El orto se producirá a las 07:04, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual al final del día. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Alcalá la Real, con un tiempo ideal que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno natural y cultural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.