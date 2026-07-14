El día de hoy, 14 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. A lo largo del día, las temperaturas irán en descenso desde los 24 grados a primera hora, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa comenzará en un 56% y se mantendrá en niveles moderados, alcanzando un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, especialmente para aquellos que planean realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que el día avance, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 23 grados al final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, es un día ideal para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.