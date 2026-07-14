Hoy, 13 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo seco y agradable.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 29 grados durante las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a unos 25 grados por la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas nocturnas permitirán un descanso reparador sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 50% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo para todos.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 22 kilómetros por hora. Este viento suave no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, lo que podría ser un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o de actividades recreativas en los parques de la ciudad.

El orto se producirá a las 07:13, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra, ya sea explorando su rica historia, paseando por sus calles o simplemente relajándose en uno de sus muchos espacios verdes.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovechemos este día soleado y hagamos planes para disfrutar de lo que nuestra hermosa ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-13T20:53:08.