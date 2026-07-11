El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 11 de julio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 30 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 41% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 42 km/h en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango moderado, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando el viento podría alcanzar los 38 km/h.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol se ponga en un espectáculo visual a las 21:45 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final de la jornada, lo que hará que la noche sea cálida y agradable.

En resumen, este 11 de julio se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que promete ser un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.