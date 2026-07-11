El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados y se mantendrán agradables durante la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 31 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (73%), disminuirá a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 41% por la tarde. Esto hará que la sensación térmica sea más llevadera, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad. Aunque no se prevén precipitaciones, el cielo se tornará más nuboso, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Las nubes altas aparecerán, pero no se anticipa que afecten significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:45, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se mantiene en cero, lo que significa que no hay riesgo de lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado y cálido sin preocupaciones.

En resumen, Utrera vivirá un día de verano típico, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea más placentera. Es un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.