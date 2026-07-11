El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 90%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. La combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad moderados puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:46. La noche se presentará fresca, con una humedad que aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.