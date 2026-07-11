El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 81% a la 1 de la mañana, pero se irá reduciendo a medida que el día progrese, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos al aire libre y las reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:46. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.