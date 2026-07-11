El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (69%), irá disminuyendo a medida que el día avance, llegando a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

El viento, que soplará del suroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 23 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, con picos de hasta 39 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:46. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.