El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 53% a primera hora y aumentando hasta un 91% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 30% durante las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de un día en el campo o en la piscina.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar hasta los 34 grados . Sin embargo, a partir de las 20:00 horas, se prevé un descenso gradual de la temperatura, que se situará en torno a los 30 grados a las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:41, marcando el final de un día caluroso y soleado en Puente Genil.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.