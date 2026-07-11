El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% hacia la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa que se espera en la tarde ayudará a mitigar el calor, con vientos provenientes del sur-suroeste que alcanzarán velocidades de hasta 17 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con un ambiente más fresco, ideal para disfrutar de actividades nocturnas. El ocaso se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado.

Es importante recordar que, aunque el día será mayormente soleado, se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor. La combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede llevar a una rápida deshidratación si no se toman las precauciones adecuadas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.