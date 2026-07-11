El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 34% a lo largo de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá agradable, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al atardecer.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que se acerque la tarde. A partir de las 2 de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, alcanzando temperaturas máximas de hasta 33 grados en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:44. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.