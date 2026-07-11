El día de hoy, 11 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 27% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar fuera durante las horas más calurosas tomen precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando unos 25 grados a última hora, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso a las 21:44, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Palma del Río, con un tiempo mayormente soleado y caluroso, acompañado de un viento moderado que ayudará a mitigar las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.