El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 43% durante la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día más placentero para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 37 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las zonas abiertas, ideal para disfrutar de actividades recreativas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 26 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

El orto se producirá a las 07:12 y el ocaso a las 21:45, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en los momentos más calurosos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.