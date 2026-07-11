El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Osuna se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde, antes de repuntar nuevamente hacia la tarde.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con valores que podrían llegar hasta los 32 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 56% por la mañana, irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, llegando a un 29% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 39 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 44 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en los momentos de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsiones de tormentas o chubascos, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:42. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para salir a disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que ofrecerá un toque de frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.