El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados hacia las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (68%), irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 43 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ofrecerá un alivio ante el calor. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.