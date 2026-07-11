El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% a las 02:00.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta las 03:00, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes. A partir de las 04:00, se espera un cambio en el estado del cielo, con un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado poco nuboso a las 04:00 y 05:00, y muy nuboso a las 06:00 y 07:00. Las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 17 grados a las 05:00 y 16 grados a las 06:00.

Durante la mañana, el viento soplará del oeste a velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 21 grados a las 10:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 82% a las 09:00 y a un 71% a las 10:00.

En la tarde, se prevé un aumento significativo de las temperaturas, alcanzando los 29 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 17:00. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con la presencia de nubes altas a partir de las 16:00, lo que podría ofrecer un respiro del calor intenso. La humedad relativa seguirá disminuyendo, alcanzando un 39% a las 14:00 y un 32% a las 15:00.

El viento se intensificará durante la tarde, alcanzando velocidades de hasta 40 km/h a las 20:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 29 grados a las 21:00 y 26 grados a las 22:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Los habitantes de Montilla pueden disfrutar de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.